الفاتيكان يشيد بسياسة التسامح والتعايش في الإمارات

أشاد انطونيو ميريليوزير الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الفاتيكان بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي رسخت قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الفاتيكان بالدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية السفيرة غير المقيمة لدى الفاتيكان والذي تناول أهم القضايا الثنائية وسبل تفعيلها.

زيارة

كما التقت السفيرة الدكتورة حصة العتيبة خلال زيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان بمدير مراسم الفاتيكان، المطران خوسيه أفيلينو بينداكورت، الذي أعرب عن تقديره لأجواء التسامح والتعايش التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على سماحة الأديان السماوية والقيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا للتعايش في سلام وتعاون ووئام، وتجسيداً لتعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب.