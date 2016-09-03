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شما المزروعي: القيادة ترى في الشباب قوة لتحقيق الازدهار والنجاح

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شما المزروعي: القيادة ترى في الشباب قوة لتحقيق الازدهار والنجاح شما المزروعي: القيادة ترى في الشباب قوة لتحقيق الازدهار والنجاح

قالت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن الإمارات تعطي جرعة أمل في المنطقة، عبر أسلوبها القائم على الاستثمار في الشباب، وتطوير قدراتهم وأفكارهم، مؤكدة أن قيادة الدولة ترى في الشباب قوة، لتحقيق الازدهار والنجاح، وعنصراً رئيساً للتطور، والنمو في وطننا، في وقت يتم النظر إليهم في مواقع أخرى في العالم كونهم تهديداً.

التزام

وأوضحت معاليها في ندوة بالولايات المتحدة الأميركية نظمها «أتلانتيك كاونسل»، تحت عنوان «صياغة المستقبل: تعزيز دور الشباب في الشرق الأوسط» أن توليها حقيبة وزارية في الإماراتية يعتبر شهادة على التزام الإمارات بتمكين الشباب، والعمل على ذلك، بعيداً عن الخطابات الرنانة، وإشراك الشباب في صناعة المستقبل.

لافتة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أولى حقائب وزارية في حكومته للعديد من الشباب دون سن الـ 37، فضلاً عن تمكين قيادات كثيرة في مختلف مؤسسات الدولة.

رؤية

وأضافت معاليها أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تتمثل في تمكين الشباب، ليكونوا الأفضل بغض النظر عن تخصصاتهم والمجالات التي يعملون بها، مشيرة إلى أن مهمتها تقوم على التفاعل مع الشباب.

وأن يكون التواصل والتفاعل مع الشباب، ضمن استراتيجيات القطاع العام والخاص الآن، وليس غداً، وأنها تأمل أن يكون النموذج الإماراتي وأسلوب التعامل مع الشباب ملهماً للمنطقة، من خلال فتح أبواب الحوار، لمناقشة الأفكار وإطلاق العنان أمام قدرات الشباب لاستثمار طاقتهم في تشكيل المستقبل.

صناعة

وأشارت إلى أن الشباب في الإمارات يشاركون في صناعة المستقبل، وأن هناك تواصلاً متعدد القنوات معهم، موضحة أنه من المهم أن تكون هناك سياسات تقوم على الاستفادة من طاقة الشباب، عبر التواصل الفعال بين الشباب والحكومات.

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