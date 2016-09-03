هزاع بن زايد: موسم للإنسانية في أبهى صورها

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، أن الالتقاء على المحبة التي تجمع، ولا تفرق هو الأساس والجوهر في الحج، مشيراً سموه إلى أن شعيرة الحج بحد ذاتها موسم للإنسانية في أبهى صورها، على تعدد مشاربها، واختلاف أعراقها.

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »في موسم الحج، تتجلى الإنسانية في أبهى صورها، مشارب عدة، وأعراق مختلفة، على المحبة التي تجمع ولا تفرق يكون لقاؤها، هذا هو الأساس والجوهر«. وأضاف سموه، »تقبل الله من الحجّاج في البعثة الرسمية للدولة، ومن جميع من لبى النداء، ونسأل الله متضرعين أن يؤوبوا إلى أوطانهم سالمين غانمين«.