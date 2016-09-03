أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حادث وجود جسم غريب داخل فندق بالمهندسين

Google+ Print
مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حادث وجود جسم غريب داخل فندق بالمهندسين مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حادث وجود جسم غريب داخل فندق بالمهندسين

>كتب محمد إبراهيم

وصل إلى محيط الفندق الذى يحوى جسم يشتبه فى أنه قنبلة بالقرب من ميدان سفنكس فى المهندسين كلا من اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وفى السياق ما زال رجال الحماية المدنية والمفرقعات يفحصون الجسم الغريب مع وجود بوادر تؤكد سلبية البلاغ وان الجسم لا يحوى متفجرات.

وكان رجال الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار تلقوا بلاغا بالاشتباه فى وجود قنبلة داخل فندق فى شارع جامعة الدول العربية القريبة من ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم المشتبه فيه والتعامل معه حال ثبوت إيجابية البلاغ.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365