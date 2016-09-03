مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حادث وجود جسم غريب داخل فندق بالمهندسين

وصل إلى محيط الفندق الذى يحوى جسم يشتبه فى أنه قنبلة بالقرب من ميدان سفنكس فى المهندسين كلا من اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وفى السياق ما زال رجال الحماية المدنية والمفرقعات يفحصون الجسم الغريب مع وجود بوادر تؤكد سلبية البلاغ وان الجسم لا يحوى متفجرات.

وكان رجال الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار تلقوا بلاغا بالاشتباه فى وجود قنبلة داخل فندق فى شارع جامعة الدول العربية القريبة من ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص الجسم المشتبه فيه والتعامل معه حال ثبوت إيجابية البلاغ.