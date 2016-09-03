روتانا تبدأ تجهيز تذاكر حفلات الرياض وجدة .. والطرح قريباً

بدأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للحفلات المرتقبة للفنانين محمد عبده، رابح صقر، عبدالعزيز المنصور ونجم "آراب آيدول" ماجد المدني، الترتيبات الأولية للحفل الغنائي الذي سيقام في الرياض وجدة بمناسبة اليوم الوطني، حيث تم تقسيم المقاعد المخصصة للجمهور والضيوف وبدأت أيضاً طباعة التذاكر الخاصة بالحفل وأكدت مصادرنا انه سيتم الإعلان عنها وطرحها في الأسواق خلال الأيام القريبة القادمة بعد الانتهاء من بعض التصاريح، و سيكون الحفل الغنائي مخصصاً للرجال فقط.

وأوضح ذات المصدر لـ"سيدتي نت" بأنه لاتزال قائمة الفنانين مفتوحة إلى الآن وقد تشهد إضافات ومفاجآت في أي لحظة، وعلى طاولة روتانا عدد من الأسماء المطروحة يتقدمهم عبدالمجيد عبدالله وعبادي الجوهر وماجد المهندس ولم يتم قطعاً تحديد مشاركتهم بصورة نهائية في الحفل القادم أو حفلات قادمة يتم الترتيب لها لاحقاً إلى الآن، ويقود هذه الترتيبات رئيس شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي الذي يقف خلف نجاحات الشركة في تنظيم الحفلات بالفترة الأخيرة، يذكر أن الحفلات ستقام في أيام الخميس والجمعة والسبت من الفترة (22-24) سبتمبر الحالي.