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ماجدولين الإدريسي "شرطية"

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الجمعة 02-09-2016 16:27

أنهت الممثلة ماجدولين الإدريسي تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد (الحنش) لمخرجه إدريس المريني، وقالت ماجدولين لسيدتي نت إنها مقتنعة بمشاركتها في هذا الفيلم لأنها اقتنعت بفكرته وثانياً لأن الدور الذي تقمصته يختلف عن أدوارها السينمائية والتلفزيونية السابقة.

وأشارت الى أن دور الشرطية تطلب منها وقتاً للتكيف مع الشخصية التي تعايشت معها ومع تركيبتها الاجتماعية والنفسية. ولذلك فإنه كلما كان الدور بالنسبة للممثل جديداً ومقنعا إلا وتحمس الممثل للبحث في هذه الشخصية، وتقمصها، والجميل في فيلم (الحنش) تختم ماجدولين هو النكهة الكوميدية التي تصاحب مجريات أحداث الفيلم الذي من المتوقع أن يروق لعشاق الفن السابع .

يشار إلى أن الممثلة ماجدولين الإدريسي لفتت أنظار المشاهد من خلال أدوارها السابقة في كثير من أعمالها السينمائية والتلفزيونية نذكر منها "سعدي ببناتي" و"البانضية"، و"عائلة محترمة جداً".

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سيدتي