مرض سيلينا غوميز المزمن يمنعها من متابعة جولتها العالمية

أعلنت نجمة البوب العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez أنها ستوقف جولتها العالمية بسبب التأثيرات الجانبية لمرض الذئبة المناعي lupus المزمن الذي تعاني منه منذ العام الماضي.

وأوضحت في بيان: "أدركت أن القلق ونوبات الهلع والإكتئاب قد تكون تأثيرات جانبية للذئبة وتشكل تحديات كبيرة".

وأضافت: "أريد أن أستبق الأمور وأركز على صحتي وسعادتي، لذا قررت أن الطريق الفضلى للتقدم هي عبر أخذ قسط من الراحة".

وكان من المفترض أن تستأنف غوميز (24 عاماً) جولتها "Revival" الأسبوع المقبل في أمريكا الشمالية لتنهيها في غوادالاخارا في المكسيك في 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

يشار الى أن كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز خضعت مؤخراً لجلسات العلاج الكيميائي، بعد تشخيص إصابتها بداء الذئبة، وهو مرض يصيب الجهاز المناعي ينتج عنه التهابات حادة ومزمنة وتلف في خلايا وأنسجة الجسم.

وبعد أن أكد الأطباء طبيعة مرض النجمة العام الماضي، تلقت العلاج اللازم في مركز Meadows لإعادة التأهيل، فإعتقد البعض أنها تتعالج من الإدمان على المخدرات، ما اضطرها للإعلان عن الحقيقة.

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