ميشال قزي: "بعد يومين" تعرفون من هي حبيبتي

بعد البلبلة التي أثارها بسبب التهديد الذي أرسله إلى الصحافيين قبيل إصدار أغنيته الجديدة "معِك يومين"، أوضح الفنان ميشال قزي في حديث خاص لـ "سيدتي نت" خلفيّة الحملة الترويجية التي تضمّنت إرسال رسائل بصوته لأهل الإعلام يذكر فيها كلّ واحد منهم بالاسم قبل إعطائه مهلة يومين، أسوةً بعنوان الأغنية.

ولفت قزي إلى على هامش الإحتفال بأغنيته في اذاعة "صوت الغد" مع الزملاء رجا ناصر الدين ورودولف هلال وفاطمة داوود أن "الطريقة لذيذة وأردنا اللعب على الكلام و ليس تهديد لأي أحد، واستفدنا من هذا النوع لنوصله إلى أكبر شريحة ممكنة من العالم ونشكر الله أن الأغنية وصلت.

هل برأيك أن الأغنية تتطالبق مع الواقع الذي نعيشه؟

الأغنية فيها صورة جميلة حيث يقول مقطعاً فيها "اذا ما رجعت بخونك مع ثيابك"، ليس المقصود هنا الخيانة بمعناها إنما استعملت لخدمة موضوع الأغنية".

أين أنت من الحب؟

(ممازحاً) بعد يومين بخبرك.

هل لازلت بعيداً عن غناء اللون الخليجي؟

غنيت اللهجة البيضاء القريبة من الخليجي، ولكن أريد تثبيت قدميّ أكثر باللبناني لأنني لم أكتف من النجاح اللبناني.

كونك من خريجي برنامج "ستار أكاديمي" هل تجد أنه يجب أن يتوقف؟

كان من أقوى البرامج واليوم كل شيء قديم تبطل موضته.

هل يمكن للفنان أن ينجح دون برنامج مواهب؟

هناك من يستطيع ان ينجح دون برامج هواة، إنما البرنامج يسهل الطريق حوالي 70 في المئة أمام الفنان.

وعن جديده قال ميشال أنه يتحضر للقيام بجولة في أمريكا لمدة شهر وسيصور الأغنية بعد عودته إلى لبنان مع المخرج فادي حداد.

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