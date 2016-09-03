نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها على البحر

بمناسبة عيد ميلاد زوجها الدكتور فادي الهاشم، إختارت نانسي أن تعبّر عن فرحتها بهذه المناسبة، بنشر صورة ثنائية لهما، ظهر فيها فادي هو يقبل خدها على شاطىء البحر.

نانسي علقت على الصورة: "ليس مهما أين نحن وماذا نملك. بل المهم ان نكون معاً في رحلة رائعة بدأناها سوية وسوف نجتازها معاً يداً بيد. اليوم والى الأبد، أنت الجناح الصحيح لأحلامي. عيد سعيد حياتي".

ومن المعروف أن نانسي وفادي تزوجا مدنياً في العام 2008 في قبرص وفقاً لرغبة فادي، ثم أقاما حفل زفاف في بيروت بناء على طلب الاهل.

فادي يكبر نانسي بـ 14 عاماً، وأول لقاء بينهما كان في عيادته، كونه طبيب اسنان، ومن ثم كبرت علاقتهما وتحولت الى حب، قررا تتويجه بالزواج، وأثمر عنه طفلتين جميلتين هما ميلا وإيلا، علماً أن نانسي تتمنى أن ترزق بصبي.

وكانت قد صرحت نانسي، ان الفترة الاولى من زواجها كانت عاصفة بسبب رغبتها باستثارة غيرة فادي ولكنه كان حكيماً وهادئاً معها ونجح بتهدئتها مع الوقت. وتصف نانسي زوجها فادي بالحبيب والصديق، والشخص الذي تستمد منه قوتها.