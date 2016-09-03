أمل كلوني تتبنى دراسة فتاة لبنانية

سيبدأ 10 طلاب متميزين من سوريا وفلسطين والأردن ولبنان دراستهم بمدارس (UWC) المتواجدة في كافة أنحاء العالم، وذلك بعدما وقع الاختيار عليهم من قبل مؤسسة "أورورا" ضمن برنامج المنح الدراسية الذي سيحمل اسم المحامية الحقوقية أمل كلوني Amal Clooney بكونها مدافعة عن حقوق الإنسان و لها العديد من الأنشطة التنموية .

وتم اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً لمعايير معينة من التفوق الدراسي، وهم إما من المشردين أو النازحين، يعيشون في الفقر مدقع أو أيتام، و 7 منهم سيلتحقون بكلية (UWC diligan) في أرمينيا، بحسب ما ذكرت المؤسسة في بيانها.

ويبلغ حجم صندوق المؤسسة المالي 7 ملايين دولار وهو نتاج شراكة بين مؤسسة "أورورا" الإنسانية ومؤسسة "الشرق الأوسط".

وقد أعلن مؤسسو مبادرة "أورورا" الإنسانية استمرار برنامج المنح الدراسية تحت مسمى "أمل كلوني" ، وأشاروا إلى أن البرنامج الذي أتم عامه الثاني يعطي الفرصة لفتاة لبنانية بأن تُعفى من جميع الأقساط الدراسية في كلية (UWC diligan).

وعلق مؤسسس مبادرة "أورورا" روبين فارتانيان على هذه المبادرة قائلاً: "فخورون بقدرتنا على منح التعليم وفرصة خوض تجربة دولية لكل الطلاب المتميزين في منطقة الشرق الأوسط".

يشار الى أنه تم اختيار الفائزة بمنحة "أمل كلوني" لهذا العام من بين 43 مرشحاً ومرشحة وفق معايير التفوق الدراسي، الطاقة الإيجابية والأداء الاستثنائي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتي ستوظفها بعيد تخرجها كمحامية لخدمة المجتمع. يذكر أن الترشيحات لجائزة "أورورا" لعام 2017 ستستمر حتى 9 أيلول الحالي.

أمل كلوني تطلق مبادرتها لدعم الشابات اللبنانيات

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