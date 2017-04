للمرة الأولى.. تكريم جاكي شان بجائزة أوسكار عن مجمل أعماله

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) قبل أمس الخميس أن خبير الفنون القتالية والممثل العالمي جاكي شان Jackie Chan سيحصل على جائزة الأوسكار عن مجمل أعماله.

وسينضم جاكي شان (62 عاماً)، نجم Kung Fu Panda و The Karate Kid و سلسلة أفلام Rush Hour، إلى مخرج الأفلام الوثائقية Frederick Wiseman ومحررة الأفلام Anne V. Coates ومديرة اختيار الممثلين Lynn Stalmaster في الحصول على الجائزة الرفيعة للعام 2016.

وسيحصل كل منهم على تمثال أوسكار شرفي تقديراً لإسهاماتهم في مجال السينما خلال حفل سيقام في لوس أنجلوس خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني.

ووصفتهم Cheryl Boone Isaacs رئيسة الأكاديمية في بيان بأنهم "رواد حقيقيون وأساطير في حرفهم".

يشار الى ان جاكي شان دخل عالم السينما في الثامنة من عمره ومثل في أكثر من ثلاثين فيلماً قتالياً وكتب وأخرج بعضها في هونج كونج، ولم يفز قط بجائزة الأوسكار.

