بدون عمليات تجميلية.. الينسون والحلبة والشمر مثلث تكبير الثدى

الجراحة التجميلية لتكبير الثدى ليست هى الحل الوحيد للحصول على قوام متناسق ومشدود للصدر، حيث إن جميع السيدات تقريباً يردن الحصول على ثدي كبير نسبياً، لذلك يفكرن فى الجراحة التجميلية مرة واحدة على الأقل، ولكن لها العديد من الآثار الجانبية.

وقدم الموقع الطبي الأمريكي "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، بعض الحلول الطبيعية لتكبير الثدي، وذلك عن طريق تناول بعض الأعشاب وآخرى يمكن وضعها على الثدى، التى تشمل:

1- الينسون

يعتبر الينسون من الأعشاب الموجودة فى مختلف البيوت لتعزيز الحنجرة والصوت، ويمكنه أن يستخدم لتكبير الثدي أيضاً، ويفضل شرب كوب من الينسون فى الصباح يومياً.

3- الحلبة

لقد سمعنا الكثير عن فوائد هذا النبات ولكن القليل منا يعرف أنه يعمل على تكبير الثدي، عن طريق وضع بعض البذور فى وعاء من الماء بين عشية وضحاها ثم استخدام السائل لتدليك الثدي بقوة، وسوف تحدث نتائج جيدة.

4- الشمر

الشمر يزيد من مستوى هرمون الاستروجين فى جسم المرأة، كما أنه غنى بالمواد التى تحفز نمو الثدي، وكذلك زيادة إنتاج الحليب عند الرضاعة.