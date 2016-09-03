برج الجوزاء حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

الأمور تزداد صعوبة وقراراتك العنيفة فى كثير من الأحيان تكون السبب رئيسى فى مشكلاتك مع رئيسك فى العمل، اعتقادك أن الجميع لا يقدر أهمية وجودك تزيد من مشكلاتك مع الآخرين، حاول أن تتفهم عيوبك سريعاً قبل أن تخسر أكثر من ذلك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

تعود إلى علاقتك بأحد الأصدقاء المقربين إلى قلبك، بعد أن فرق بينكم خلاف قديم نشب بينكم قبل عدة أشهر، الاعتراف بالخطأ والعتاب البناء يعيدكم إلى علاقتكم القديمة بل وبصورة أقوى، اغتنم الفرصة فأنت حزنت كثيراً على فراقه.

على الصعيد الصحى:

أزماتك الصحية بسيطة ويمكن حلها إن وضعت اهتمامك فيها فقط، دون الخلط بين نصائح الأطباء ومعلوماتك الصحية الخاطئة التى تسير وفقها منذ فترة طويلة، ولا تنسى العودة على ممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش بشكل متوتر هذه الفترة بسبب الأزمات المتتالية فى العمل، قرارات الجوزاء المتخبطة ستعصف به فى الفترة القادمةن فعليه أن يتدارك اخطائه سريعاً قبل أن يجد نفسه أمام خسارة لا يمكنه تجاوزها.