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برج الثور حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

الخروج من مأزق بطريقة ذكية لا يعتبر نجاح إلا إذا عرفت أسباب دخولك فى هذا المأزق أولاً حتى تتجنبها فى المرات القادمة، مشكلات العمل لا تحل دائماً بهذه السهولة، لكن هذه المرة الحظ لعب معك دوراً كبيراً فلا تغفل هذه الأشياء البسيطة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

الجاذبية والثقة يمكن تلخيص شخصية مولود الثور فى الناحية العاطفية بهاتين الكلمتين، والكثير من المعجبين يحاولون التعبير عن مشاعرهم لك هذه الفترة، وتحاط بعدد من النظرات المندهشة من تعاملك مع الحبيب حاول أن تتعامل بذكاء حتى تتجنب مشكلات الغيرة.

 

على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية مستقرة لكنك تحتاج إلى ضبط معايير أكلك و تقسيم وجباتك بشكل صحيح على مدار اليوم، حتى تتجنب مشكلة تناول الأكل قبل النوم مباشرة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحالفه الحظ كثيراً هذه الأيام ويجد نفسه محاط بعدد من الأشخاص الذين يحملون له مشاعر إعجاب، لكن هذه النقطة ستثير مشاعر الغيرة فى قلب الحبيب، والحالة المادية فى تحسن مستمر.


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مصر 365

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