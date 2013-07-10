مبيعات سيارات بنتلى ترتفع فى أمريكا والشرق الأوسط وتتراجع فى الصين

قالت بنتلى موتورز، إحدى وحدات صناعة السيارات الفاخرة التابعة لفولكسفاجن، إن مبيعاتها فى النصف الأول من العام ارتفعت 9% إلى 4279 سيارة، حيث طغت زيادة المبيعات فى أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط على تراجع المبيعات فى الصين.

وأضافت الشركة، اليوم الأربعاء، أن زيادة عدد الوكلاء والطرازات الجديدة مثل السيارة كونتننتال جى.تى سبيد، أسهمت فى ارتفاع المبيعات 12% فى الأمريكتين، و28% فى الشرق الأوسط، و22% فى أوروبا.

وقال كيفين روز مدير المبيعات لدى بنتلى ومقرها بريطانيا، إن الشركة تتوقع استمرار نمو المبيعات فى النصف الثانى من العام، بفضل الطلب على السيارة الجديدة كونتننتال فلاينج سبر. وشكلت بنتلى موتورز 1% من أرباح مجموعة فولكسفاجن فى الربع الأول من العام البالغة 2.34 مليار يورو (2.99 مليار دولار).

وهبطت مبيعات بنتلى فى الصين 23% إلى 817 سيارة، مع تراجع الطلب على الطراز السابق من السيارة فلاينج سبر.