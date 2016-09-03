برج العقرب حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج العقرب على الصعيد المهني:
تعرض عليك فرصة عمل جيدة اليوم ، وقد تضطر الى الانتقال من مدينة الى أخرى ، فكر جيدا بالأمر ولا تتسرع.
على الصعيد العاطفي:
تتعرض لأزمة كبيرة مع شريك حياتك اليوم قد تعرضكما للإنفصال، فحاول ضبط أعصابك وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
تحتاج لممارسة اليوجا اليوم للحصول على مزيد من السلام النفسى والاسترخاء، فأنت تعانى من الضغط النفسى والإرهاق طول الفترة الماضية.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
تفكر اليوم فى استكمال تعليمك، وتبدأ بالبحث فى الأمر، ولكن احذر فى التراجع بعد اتخاذ الإجراءات.
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