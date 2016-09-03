برج العقرب حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

تعرض عليك فرصة عمل جيدة اليوم ، وقد تضطر الى الانتقال من مدينة الى أخرى ، فكر جيدا بالأمر ولا تتسرع.

على الصعيد العاطفي:

تتعرض لأزمة كبيرة مع شريك حياتك اليوم قد تعرضكما للإنفصال، فحاول ضبط أعصابك وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تحتاج لممارسة اليوجا اليوم للحصول على مزيد من السلام النفسى والاسترخاء، فأنت تعانى من الضغط النفسى والإرهاق طول الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تفكر اليوم فى استكمال تعليمك، وتبدأ بالبحث فى الأمر، ولكن احذر فى التراجع بعد اتخاذ الإجراءات.