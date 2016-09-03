برج الميزان حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

احرص على أن تحافظ على تركيزك قدر الامكان فانت معرض بشدة لارتكاب الكثير من الأخطاء هذا اليوم لا تسمح لاحد بأن يشتتك ولا ترتبك إن وقعت فى الأخطاء وحاول تداركها بسرعة.

على الصعيد العاطفي:

لا تحاول اختبار اهميتك لدى شخص ما فمعنى اضطرارك لأن تفعل هذا أنك بالفعل لا تهمه تذكر هذه الحكمة جيدًا ولا تمتهن كرامتك أبدًا باسم الحب.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

نظرك يضعف يومًا بعد يوم فحاول أن تعتنى بصحة عينيك وتتجنب التحديق فى الشاشات لوقت طويلة، وتناول الأطعمة التى تعزز البصر مثل الجزر والشمام والمشمش.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

الظروف تعمل لصالحك فى الفترة المقبلة فحاول أن تستغل ذلك فى المزيد من الانجازات.