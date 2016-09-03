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برج الدلو حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج الحمل على الصعيد المهني:

ستكون قادرا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها من الأيام القليلة الماضية لتفادى مشكلة فى العمل والمضاعفات التى يمكن أن تليها. قدرتك على التطبيق العملى والتفكير السريع تجذب انتباه رؤسائك وآفاق مهنة جديدة ومثيرة قد تنفتح. يجب أن لا تدع هذه الفرصة تمر دون استغلالها.

 

على الصعيد العاطفي:

بذلت جهدا كبيرا فى بناء العلاقة الخاصة بك وبذلك كل ما فى وسعك لإنقاذها لذلك تشعر بالغضب تجاه شريكك الذى لا يحاول بذل مجهود مماثل لإنقاذها، ومن المرجح أن تحدث بينكما مواجهة كبيرة وأن تأخذا بعض القرارات المهمة بشأن العلاقة.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لا تنام جيدا فى الأيام القليلة الأيام القليلة الماضيةة، إذا استمر الوضع هكذا كثيرًا سيتحول الأمر إلى أرق حاول أن تتبع كل ما يمكن من خطوات لتجعل نومك أسهل وتذهب للفراش فى وقت محدد وتتمسك بموعد نومك كأنه أحد الطقوس الثابتة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

أمامك جدول زمنى صعب وشديد الازدحام اليوم وقد تحاول أن تضع مخططات لتنظيمه ولكن الأمر سيخرج عن السيطرة وستشعر فى نهاية الأمر أنك ممزق وغير قادر على أن تفعل أى شيء.


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مصر 365

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