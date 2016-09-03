برج الأسد حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

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برج الأسد على الصعيد المهني:
تتمتع هذه الفترة بقدر من النجاح فى عملك سواء على المستوى المهنى أو المالى ، حافظ على مستوك ولا تجعل طاقتك تقل.
على الصعيد العاطفي:
عملك يؤثر كثيرا على علاقتك بشريك حياتك ، حاول تجديد حبكما ولو بطريقة بسيطة أو هدية صغيرة.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
حان الوقت لتدرك قيمة النظام الغذائى السليم بعد معاناتك من بعض المشكلات الصحية الفترة الماضية.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
تتعرض لمغامرة اليوم مرحة وغير متوقعة ، حاول الاستمتاع بكل لحظة بها ، فقد لا تأتيك تلك الفرصة كثيرا.
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