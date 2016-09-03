برج الأسد حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

تتمتع هذه الفترة بقدر من النجاح فى عملك سواء على المستوى المهنى أو المالى ، حافظ على مستوك ولا تجعل طاقتك تقل.

على الصعيد العاطفي:

عملك يؤثر كثيرا على علاقتك بشريك حياتك ، حاول تجديد حبكما ولو بطريقة بسيطة أو هدية صغيرة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حان الوقت لتدرك قيمة النظام الغذائى السليم بعد معاناتك من بعض المشكلات الصحية الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

تتعرض لمغامرة اليوم مرحة وغير متوقعة ، حاول الاستمتاع بكل لحظة بها ، فقد لا تأتيك تلك الفرصة كثيرا.