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برج الجدى حظك اليوم السبت 3 /9/2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 3 /9/2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 3 /9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

مرؤوسيك بحاجة لحماسك اليوم فإن فعلت ذلك سيحترمونك نظراً لما لك من صفات قيادية هائلة.

 

على الصعيد العاطفى

سوف تجتمع مع شخص ما من ماضيك الذى كنت ترتبط به فى علاقة وثيقة، فيمكن أن يكون هذا الاجتماع بداية علاقة وثيقة، فتولى الاهتمام لمشاعرك بدلاً من التغطية عليها.

 

على الصعيد الصحى

لقد تم إهمال القضايا الصحية البسيطة فى الأيام القليلة الماضية، فحذار اليوم سوف تمثل المسائل الصحية لك شكل أكثر خطورة، فلا تهمل الصحة واللياقة البدنية والنظام الغذائى الخاص بك.

 

توقعات علماء الأبراج

تستطيع مناقشة بعض القضايا الهامة مع أقاربك،حاول أن تكون المحبة والطيبة بالمحادثات الخصة بك، فقد تحضر تجمعات فى وقت المساء كما انك سوف تركز على المسائل الروحانية التى تمثل فائدة كبيرة لك .


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مصر 365

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