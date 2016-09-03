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برج الحمل حظك اليوم السبت 3/9/2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 3/9/2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 3/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

يشار إلى أن أشياء عظيمة من الناحية المهنية فى طريقها إليك اليوم، فسوف تشعر بالتقدير فى العمل الذى تقوم به، ولكنك تحتاج لمشاركة أفراد الأسرة الآخرين فى قراراتك فى هذه المرحلة.

 

على الصعيد العاطفى

لا تبادر باظهار المشاعر تجاه شخص معين إذا كنت معجب به، فثمرة الصبر ستكون حلوة تريث حتى تحافظ على الصداقة بينكم ولا تمحى من الأذهان.

 

على الصعيد الصحى

تسير فى التمتع بصحة ممتازة وتحتاج إلى ابقاء العين على صحة أفراد عائلتك، كما تحتاج إلى أن تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد إلى حد كبير على العقلية الخاصة بك.

 

توقعات علماء الأبراج

اليوم أنت ملئ بالرغبة للفت نظر الآخرين فسوف تكون قادر على اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة فسوف تكون قادر على مسح الديون والالتزامات القديمة الآن، كما تستطيع مساعدة شخص قريب لك بتفكيرك السريع.


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مصر 365

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