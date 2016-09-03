برج الحوت حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

لا تقسو على نفسك ولا تكلفها أكثر من طاقتها ، فأنت تضع معاييير شديدة القسوة لنفسك فى العمل والأحلام والطموحات ويصعب عليك تحقيقها مما يجعلك فريسة للاحباط واليأس، حاول أن تهون على نفسك ولا تفعل ذلك.

على الصعيد العاطفي:

حاول ان تسيطر على مشاعرك قدر الإمكان وتتحكم فى طبيعتك الرومانسية بعض الشيء كى لا تتخذ قرارات تندم عليها فيما بعد.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

فقط حين تحب نفسك سيصبح بإمكانك أن تعتنى بها كما يجب وتمنحها ما تستحقه من رعاية واهتمام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

من المتوقع أن تحقق سبقًا فى حياتك المهنية اليوم أو فرصة للتغيير الذى انتظرته طويلاً، لكن كن حذرًا من العروض الاحتيالية.