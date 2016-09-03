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وزير القوى العاملة يوجه القنصلية بالأردن لسرعة نقل جثامين مصريين

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وزير القوى العاملة يوجه القنصلية بالأردن لسرعة نقل جثامين مصريين وزير القوى العاملة يوجه القنصلية بالأردن لسرعة نقل جثامين مصريين

>كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية مساء اليوم الجمعة، للملحق العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بعمان الأردن بالإشراف بالتعاون مع القنصلية فى سير الإجراءات الخاصة بنقل جثماين العاملين الذين توفوا اليوم الجمعة نتيجة اختناقهما أثناء تنظيفهم لبئر وقود بمنطقة سحاب.

 

كما وجه الوزير وفق بيان للقوى العاملة، متابعة مستحقات وحقوق المتوفين نتيجة إصابة العاملين، مع الضمان الاجتماعى عند ورود المستندات الخاصة بهم من القسم القنصلى.

 

وكان الوزير قد تلقى تقريرا عاجلا  من مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أشار فيه إلى وفاة  شقيقين من العمال المصريين يدعيان محمد محمد علاوى ، فهمى محمد علاوى، كانا يعملان  فى المنطقة الصناعية بسحاب وأصيبا بحالة احتناق نتيجة نقص الأكسجين فى أثناء تنظيفهم لبئر وقود وتوفوا على الفور اليوم الجمعة، وتم نقلهما لمستشفى التوتنجى بمنطقة سجاب.

 

وقال الملحق العمالى عمرو الدسوقى : إنه جارى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين عند ورود المستندات الخاصة بهم من القسم القنصلى ، ومن المنتظر شحن الجثامين الأثنين المقبل على طائرة للطيران .


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