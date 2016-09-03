الإسماعيلي لـ في الجول: عادل جمعة ترك المعسكر بناء على رغبة إدارة النادي

أكد مصدر بنادي الإسماعيلي أن محمد عادل جمعة ظهير أيسر الفريق ترك معسكر الدراويش في برج العرب بناء على رغبة إدارة النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن ظهير الزمالك والمصري السابق ترك المعسكر اعتراضا على رغبة مجلس إدارة النادي تخفيض عقده.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـFilGoal.com: "إدارة النادي طلبت من اللاعب الحضور للإسماعيلية للتفاوض حول تخفيض عقده".

وأضاف "اللاعب لم يترك المعسكر من تلقاء نفسه أو لإبداء الإعتراض".

ويحاول مسؤولو الدراويش تخفيض عقد اللاعب المنضم من الزمالك هذا الصيف، حيث يحصل في الموسم الأول على مليون و600 ألف جنيه تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني وتصل لـ2 مليون في الموسم الأخير.