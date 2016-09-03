اليوم.. نظر تجديد حبس الناشط أحمد عبد الله بتهمة التحريض على العنف

تنظر غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، تجديد حبس الناشط الحقوقى أحمد عبد الله، مستشار أسرة الشاب الإيطالى جيليو ريجينى، و4 آخرين، بتهم التحريض على التظاهر، ونشر أخبار كاذبة عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، بعد أن تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالى.

وأسندت نيابة شرق القاهرة الكلية، للمتهمين عدة اتهامات أبرزها التحريض على العنف، وقلب نظام الحكم، وتأسيس جماعة على خلالف القانون، والعمل على تعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهمين نهاية شهر أبريل الماضى تزامنا، مع إطلاق دعوات التظاهر فى أحداث" جمعة الأرض" ، وقررت غرفة المشورة مؤخرا، تجديد حبسهم 45 يوما.