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بالصور - كيف يصبح تشكيل الأهلي في حالة ضم حمودي

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أين يكون مركز أحمد حمودي في تشكيل الأهلي في حالة انضمامه للفريق؟ الجناح الأيمن أم الأيسر، مهاجم أم صانع ألعاب؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com.

FilGoal.com كشف يوم الخميس خطوة جديدة من الأهلي في اتجاه حمودي. النادي استطلع رأي اللاعب وحمودي لم يبد أي اعتراض على الانضمام للأهلي. (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام البدري المدير الفني للأهلي لأول مرة عن فكرة التعاقد مع حمودي مؤكدا أنه يفكر في ذلك الأمر. (طالع التفاصيل)

فكيف يكون تشكيل الأهلي في قرر التعاقد مع حمودي. هذا ما يستعرضه FilGoal.com.

التشكيل الأول

في طريقة 4-2-3-1 يشارك حمودي في مركز الجناح الأيمن نظرا لأنه يلعب بقدمه اليسرى، ما يساعده على الدخول لوسط الملعب لخلق خيارات كثيرة أمامه سواء بالتسديد أو التمرير أو المراوغة.

التشكيل الثاني

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إذا لعب الأهلي بطريقة 4-4-2 سيكون حمودي في ناحية اليمين في خط الوسط، خلف ثنائي الهجوم.

التشكيل الثالث

أما إذا اعتمد حسام البدري المدير الفني للأهلي على اللعب بطريقة 4-3-3 سيكون حمودي في خط الهجوم ناحية اليمين.

- التشكيل قد يشهد العديد من التغييرات بكل تأكيد على جانب الأسماء الأخرى، ولكننا نستعرض فقط مركز حمودي في حالة ضمه للفريق في 3 تشكيلات -

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