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طلبة مازحا عن ' تبادل الضرب مع وليد سليمان ' : يحدث ذلك منذ سنتين

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طلبة مازحا عن ' تبادل الضرب مع وليد سليمان ' : يحدث ذلك منذ سنتين طلبة مازحا عن ' تبادل الضرب مع وليد سليمان ' : يحدث ذلك منذ سنتين

"يحدث ذلك منذ سنتين بيننا".. هكذا بدأ حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق والمصري الحالي حديثه عما يحدث دائما ضد وليد سليمان نجم الأهلي في المباريات بين الفريقين.

لقطات شد وجذب دائما تجمع طلبة مع وليد سليمان في مباريات القمة. ولكن "ذلك ينتهي عقب المباراة مباشرة ولا تستمر الأزمات".

وتحدث طلبة قائلا: "كل ما يحدث في المباريات يكون شد وجذب نتيجة التنافس وينتهي مباشرة عقب المباراة وبالتأكيد لا يستمر في ".

وأضاف مازحا عبر ظهوره خلال قناة الحياة 2 متحدثا عن وليد سليمان "منذ سنتين وأتبادل الضربات مع وليد سليمان".

ومن جانبه أجاب وليد سليمان على سؤال (هل بالفعل يوجد أزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب؟) قائلا: "لا يوجد أي أساس من الصحة فيما يقال. لا يوجد أي أزمة".

وواصل "في منتخب لا يوجد أهلي وزمالك، كلنا واحد. هدفنا واحد ونسعى لتحقيقه".

وأتم "لا نريد إعطاء الأخبار غير الصحيحة أهمية كبيرة. لنترك تلك الأقاويل بعيدا".

نفس الأمر هو ما تحدث عنه إبراهيم صلاح أيضا لاعب الزمالك قائلا: "استغرب للغاية عند سماع أخبار عن وجود أزمة في المنتخب. لا يوجد ذلك".

وأوضح "كل ما يحدث في أي مباراة ينتهي مباراة مع صافرة الحكم. نعم نلعب هنا باسم مصر وشرف لأي لاعب التواجد هنا والظهور بقميص المنتخب".

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فيديو اليوم السابع

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