عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حزنه بسبب عدم نجاح وائل جمعة في انتخابات اتحاد الكرة.

ونجح هاني أبو ريدة في الفوز برئاسة الاتحاد ومعه تسعة أعضاء بالإضافة لسحر الهواري في مقعد السيدات. (طالع التفاصيل)

خسر وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق في انتخابات اتحاد الكرة على مقعد العضوية بعد جمع 105 صوتا.

وقال مرتضى منصور: "حزين للغاية لما حدث لوائل جمعة في الانتخابات".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "جمعة شخصية محترمة جدا وخدم منتخب مصر لأكثر من 10 سنوات".

وواصل "وجهة مشرفة للغاية وحزين لخسارته في الانتخابات".

وكان رئيس الزمالك قد تحدث في وقت سابق عقب الانتخابات عن أنه " الزمالك لن يتعامل مع حازم وسحر الهواري". (طالع التفاصيل)