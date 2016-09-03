مران المنتخب - تجدد إصابة علي جبر

تجددت آلام الكاحل مرة أخرى لمدافع منتخب مصر علي جابر أثناء مران المنتخب استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وغادر علي جبر مدافع الزمالك المران الأول للمنتخب في جنوب إفريقيا متأثرا بآلام في الكاحل ولم يُكمل المران.

ومن جانبه أوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن آلام علي جبر تجددت مرة أخرى من إصابته السابقة ولكن تلك الإصابة "لن تمنعه من التواجد ضد جنوب إفريقيا".

وتعادل منتخب مصر مع غينيا 1-1 وديا في أولى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ويستعد للمواجهة الأهم أمام الكونجو مع بداية شهر أكتوبر.

ومن جانبه يستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من الشهر الجاري في لقاء الذهاب في مصر.

قبل أن يرحل الزمالك إلى المغرب في الـ24 من نفس الشهر لمواجهة الإياب ضد الوداد.