حسام باولو يشرح ما حدث قبل ركلة جزاء غينيا

قال حسام سلامة "باولو" لاعب منتخب مصر ونادي سموحة إنه كان يود تسديد ركلة الجزاء التي احتسبت للفراعنة أمام غينيا وأهدرها رمضان صبحي.

وتعادل المنتخب مع نظيره الغيني في تجربته الودية الأولى في التوقف الدولي الجاري، والذي يقابل فيه رجال هيكتور كوبر منتخب جنوب إفريقيا أيضا.

واحتسبت للمنتخب ركلة جزاء صمم رمضان صبحي على تسديدها في ظل رغبة من كل محمد النني وباولو في تسديدها.

وقال باولو: "كنت أريد تسديد ركلة الجزاء بكل تأكيد، ولكن (مفيش نصيب)".

وأضاف في تصريحات لقناة (الحياة): "تمنيت لرمضان صبحي التوفيق في التسديد، قلت له إنه في كرة الفوز".

وأكمل "لكن لم يكن هناك نصيب".

وأتم باولو أن المنتخب سيذهب لكأس أمم إفريقيا في الجابون للفوز بها في ظل الغياب عن أخر 3 نسخ.