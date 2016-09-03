نائب عراقى: دعوة "الصدر" للإضراب عن العمل والطعام إنقلاب على الدستور

اعتبر النائب عن ائتلاف "دولة القانون" جاسم محمد جعفر، دعوة زعيم التيار الصدرى العراقى، مقتدى الصدر للإضراب عن العمل يومى الأحد والاثنين المقبلين، انقلابا على الدستور، وقال: "إن الدعوة للإضراب عن العمل والطعام سيحدث خللا فى مؤسسات الدولة".

ودعا جعفر - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - الحكومة العراقية إلى عقد اجتماع مع كتلة "الأحرار النيابية" التابعة للتيار الصدرى لإيجاد حل للمشكلة، موضحا "أن الدستور لم يوضح التعامل مع الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر الحكومية مما سيتسبب فى خلل بمؤسسات الدولة".

وكان مقتدى الصدر دعا الموظفين إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على الفساد المالى والإداري، تفعيلا للاحتجاجات السلمية الإصلاحية لإنهاء الفساد، كما دعا العراقيين إلى الإضراب عن الطعام يوم الجمعة المقبل بعد الصلاة حتى صباح الأحد الذى يليه، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وفى المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وجمع توقيعات مليونية تحت عنوان "الفاسد فى الحكومة لا يمثلني" اعتبارا من 10 سبتمبر الجارى ولمدة عشرين يوما.