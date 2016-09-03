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تقرير - هارت يحرس عرين إنجلترا أمام سلوفاكيا

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تقرير - هارت يحرس عرين إنجلترا أمام سلوفاكيا تقرير - هارت يحرس عرين إنجلترا أمام سلوفاكيا

استقر سام ألاردايس المدير الفني لمنتخب إنجلترا على الدفع بالحارس جو هارت أساسيا في مباراة سلوفاكيا الأحد المقبل.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا في الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014 في روسيا.

وكشفت أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية عن تشكيل أمام سلوفاكيا في المباراة الأولى للمدير الفني سام ألاردايس.

وتولى ألاردايس تدريب منتخب إنجلترا خلفا لروي هودجسون الذي قاد الأسود الثلاثة للخروج من بطولة الأمم الأوروبية السابقة.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا لهذه المباراة كاملة وفقا لشبكة سكاي سبورتس:

المرمى: جو هارت.

الدفاع: كيل والكر – جاري كاهيل – جون ستونز – داني روز.

الوسط: جوردان هيندرسون – إريك داير – آدم لالانا – واين روني – رحيم سترلينج.

الهجوم: هاري كين.

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