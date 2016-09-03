برج السرطان حظك اليوم السبت 3 سبتمبر 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..

لا تفكر كثيراً فى الأحاديث الجانبية التى تدور حولك فى العمل، ضع تركيزك كله فى عملك فقط، ولا تتعامل مع الأصدقاء فى العمل بثقة تامة ولا بحذر تام، حاول أن تتعامل بشكل مرن أكثر من ذلك، فأنت تفتقد إلى حس المرونة فى التعاملات الرسمية.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

الغرور لن يقودك إلا أى شىء، أنت لا تجيد التعامل مع شريك حياتك، لا يوجد شىء هام فى التعامل مع الحبيب بشىء من الندية فأنت لا تخوض معركة حرب، التفاهم وحده قادر على استمرار علاقتك بالحبيب، اسعى للوصول إلى هذه النقطة.

على الصعيد الصحى..

ماسك الترمس يمكنه أن يخلصك من الحبوب والبقع التى بدأت فى الظهور على وجهك منذ فترة قريبة، ولا تنسى الابتعاد عن تناول القوة والشاى لتتجنب تأثيرهم على البشرة ومنطقة أسفل العينين.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش بشكل غير مستقر بسبب عدم القدرة على حل مشكلاته المتتالية مع الحبيب، لن تتعامل مع شريك حياتك بشكل صحيح، والغرور لن يحل شىء ، الجأ إلى مشورة الأكبر سنناً فربما تجد ما يدلك إلى غايتك.