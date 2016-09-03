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تشكيل لجنة «روسية – بحرينية» للتعاون الاقتصادي بين البلدين

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تشكيل لجنة «روسية – بحرينية» للتعاون الاقتصادي بين البلدين تشكيل لجنة «روسية – بحرينية» للتعاون الاقتصادي بين البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر

وعز رئيس الوزراء الروسي “دميتري مدفيديف” بتعليماته لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقيع اتفاق مع البحرين لإنشاء لجنة حكومية «روسية – بحرينية» مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي – التقني.

وبحسب وكالة «تاس» الروسية فقد جاء في بيان نشرته بوابة المعلومات القانونية الرسمية على الإنترنت، اليوم الجمعة، “وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أقرت مشروع اتفاق بين الحكومتين الروسية والبحرينية بشأن إنشاء لجنة حكومية روسية- بحرينية في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني”.

وذكر البيان “كلفت الروسية وزارة التنمية الاقتصادية بإجراء محادثات مع الجانب البحريني للتوصل إلى اتفاق والتوقيع عليه نيابة عنها، والسماح لها بإجراء تعديلات لا تتسم بالطابع المبدئي”.

ووفقًا للبيان، فمن المقرر انعقاد اجتماع للجنة مرة واحدة في السنة، وفي حال لزم الأمر، من الممكن عقد اجتماع استثنائي باتفاق الجانبين.

وتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، كما سيتم تمديدها تلقائيًا لمدة 5 سنوات لاحقة، وفي حال رغب أحد الطرفين بإنهاء الاتفاق فعليه إبلاغ الجانب الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين روسيا والبحرين، في مجالات عدة، إضافة إلى تحديد المناطق أو مشاريع التعاون المشتركة في مجال التجارة والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية.

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