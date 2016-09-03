«أوباما» يدعو الصين لوقف «استعراض العضلات» في البحر الجنوبي

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لمحطة “سي إن إن” الإخبارية في مقابلة ستبث يوم الأحد، إنه ينبغي للصين أن تتحلى بالمزيد من المسؤولية في الوقت الذي تكتسب فيه مزيدًا من النفوذ العالمي، وتتجنب استعراض عضلاتها في النزاعات مع الدول الأصغر بشأن قضايا مثل السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقال “أوباما” في مقتطفات أذاعتها المحطة “إذا وقعت معاهدة تدعو للتحكيم الدولي بشأن القضايا البحرية.. فحقيقة كونك أكبر من الفلبين أو فيتنام أو دول أخرى … ليست مبررًا لأن تستعرض عضلاتك… عليك أن تلتزم بالقانون الدولي”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.