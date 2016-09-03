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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي في باكستان

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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي في باكستان الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي في باكستان

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب

أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي وقع خارج محكمة شمال غرب باكستان، اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا، وإصابة نحو 50 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، مشددًا أن تلك الأعمال تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف كافة الشرائع السماوية، مجددًا دعوته لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وقدم الأزهر الشريف خالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا، سائلا الله – تعالى – أن يتغمدهم الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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