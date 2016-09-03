طبيب المنتخب لـ في الجول: جبر خرج من المران لتفادي تفاقم إصابته

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر سبب خروج علي جبر من مران المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وخلال المران الأول غادر علي جبر متأثرا بآلام في الكاحل. (طالع التفاصيل)

وتحدث طبيب المنتخب لـFilGoal.com: "لتفادي تفاقم إصابته، جاء قرارنا بإخراج علي جبر من المران".

وأضاف "سيخضع علي جبر لاختبار طبي قبل انطلاق مران يوم السبت وذلك لتحديد مدى إصابة".

وواصل "أرى أنه سيكون متاحا بشكل طبيعي للمشاركة مع المنتخب أمام جنوب إفريقيا".

وتعادل منتخب مصر مع غينيا 1-1 وديا في أولى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ويستعد للمواجهة الأهم أمام الكونجو مع بداية شهر أكتوبر.

ومن جانبه يستعد الزمالك لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من الشهر الجاري في لقاء الذهاب في مصر.

قبل أن يرحل الزمالك إلى المغرب في الـ24 من نفس الشهر لمواجهة الإياب ضد الوداد.