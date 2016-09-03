مرتضى منصور : «في ناس بتتعمد أن الجماهير مترجعش»

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اليوم الجمعة، أنه سيتم فتح باب بيع تذاكر مباراة الفارس الأبيض أمام الوداد المغربي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداية من يوم السبت، متمنيًا حضور 25 أو 30 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج “الكورة مع الحياة” مع الإعلامى حازم إمام “من يرغب فى الحصول على تذكرة مباراة الزمالك والوداد، عليه أن يحصل على استمارة من الاستمارات التى ستوزع بداية من يوم السبت فى صالة المرحوم محمد حسن حلمى المغطاة، مع صورة بطاقة الرقم القومي، وأربع صور، ليحصل على كارنيه شبيه ببطاقة العضوية، يستطيع من خلاله شراء تذكرة المباراة من أي منفذ بيع”.

وأضاف أنه لا يوجد أدنى مشكلة فى حضور أى فرد من جماهير الزمالك “المحترمة”، رافضًا حضور الوايت نايتس ومهاجمة رموز وقيادات الدولة، موضحًا “ماليش دعوة أنت اسمك إيه، ولو حصلت على التذكرة بالطريقة القانونية، وخضعت للتفتيش، وشجعت بطريقة محترمة هتكون فوق دماغ الجميع، لكن لو حد عايز يخش بلطجة فأنا بحذره، ويتحمل مسئولية ما سيحدث له.. ووصلني معلومات إن فى ناس بتتعمد أن الجماهير مترجعش”.