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ميسي يغيب عن مواجهة فنزويلا للإصابة

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ميسي يغيب عن مواجهة فنزويلا للإصابة ميسي يغيب عن مواجهة فنزويلا للإصابة

(إفي): قال إدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة إن إصابة ليونيل ميسي "معقدة" لأن "الألم يتزايد" ولهذا سيغيب عن مواجهة فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال باوزا في تصريحات لقناة (تي واي سي سبورتس)المحلية "إصابة ميسي معقدة والألم يتزايد. يجب إيقاف الألم في لحظة ما حتى لا تتفاقم الإصابة. لن يكون بإمكانه لعب المباراة المقبلة تحت أي ظرف".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن اليوم أن ميسي يعاني من "ألم في منطقة الحوض".

وأوضح باوزا "الأفضل لميسي في هذه الفترة هو الراحة. لقد طلبنا منه أن يرحل عن المعسكر. سيكون متواجدا في مران الغد وبعدها سيتوجه غالبا لبرشلونة. لا يمكننا المخاطرة به حتى لا تتفاقم الإصابة".

وقاد "البرغوث" منتخب بلاده لفوز هام على أوروجواي أمس الخميس بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد ليرتقي للمرتبة الأولى في التصفيات برصيد 14 نقطة.

وحول مباراة فنزويلا المقبلة، قال "فنزويلا ستلعب بثلاثة مهاجمين على ملعبها، وسنرى إذا كنا سنمارس الضغط العالي، كما فعلنا أمام أوروجواي، أم سنتراجع للخلف. استراتيجية اللعب ستتحكم بالتأكيد في تشكيل اللقاء".

وأضاف بأن فنزويلا، متذيلة الترتيب، تمر بـ"فترة سيئة"، ولهذا "ستهاجم منذ البداية" بحثا عن الفوز.

وأشار بأن الثنائي إيريك لاميلا وأنخل كوريا مرشحان لشغل مكان باولو ديبالا، الذي تلقى بطاقة حمراء خلال لقاء الأمس.

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