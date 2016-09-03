مدافع نابولي: رفضت تشيلسي لهذه الأسباب

كشف خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي عن الأسباب التي جعلته يرفض الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

ونقلت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية تصريحات كوليبالي قائلا "أشعر هنا بالراحة وأنا أحب نابولي وأرغب في الاستمرار معه".

وحاول تشيلسي التعاقد مع المدافع السنغالي لتدعيم دفاعه هذا الموسم لكنه فشل في ذلك.

وتحول تشيلسي للتعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي بدلا من كوليبالي.

ويقدم كوليبالي البالغ من العمر 25 عاما مستوى مميز مع فريقه في الدوري الإيطالي ما جعل عدة أندية تسعى للتعاقد معه مثل تشيلسي وبرشلونة.