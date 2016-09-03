أندري جوميز يغادر معسكر البرتغال للإصابة

(إفي): غادر لاعب وسط برشلونة الإسباني، أندري جوميز، اليوم الجمعة معسكر المنتخب البرتغالي بداعي إصابة عضلية في ساقه اليمنى، تعرض لها خلال مباراة أمس الودية أمام جبل طارق التي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

ودخل جوميز لأرض الملعب في الدقيقة 63 بديلا لجواو ماريو ثم غادره قبل نهاية اللقاء بحوالي 10 دقائق بعدما تعرض لكدمة قوية في الساق اليمنى، ليلعب الفريق منقوصا من لاعب بعدما أنهى المدير الفني، فرناندو سانتوس، التغييرات الستة المسموح بها.

وأوضح سانتوس عقب اللقاء أنه سحب اللاعب من أرض الملعب "حرصا عليه" ولتفادي تفاقم الإصابة.

وحقق "برازيل أوروبا" فوزا كاسحا على ضيفه جبل طارق بخماسية نظيفة حملت توقيع لويس ناني، ثنائية، وجواو كانسيلو وبيبي وبرناردو سيلفا، في أول لقاء للفريق بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وسيعود المنتخب البرتغالي للتدريبات غدا السبت، بدون جوميز، استعدادا لانطلاق مشوار تصفيات القارة العجوز المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، يوم الثلاثاء المقبل أمام سويسرا.

واستدعى المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس اليوم لاعب وسط بورتو أندري أندري لتعويض المصاب جوميز.