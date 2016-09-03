متمردو «فارك» يؤجلون مؤتمرًا للتصديق على اتفاق السلام مع الحكومة الكولمبية

قالت جماعة فارك اليسارية المتمردة في كولومبيا اليوم الجمعة، إنها أجلت مؤتمرًا كان سيعقد للتصديق على اتفاق للسلام مع الحكومة لأسباب لوجستية.

وبعد ما يقرب من 4 سنوات من المحادثات المعقدة في هافانا اتفقت القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، والحكومة الأسبوع الماضي على إنهاء الحرب التي استمرت على مدى 5 عقود وقتلت أكثر من 220 ألف شخص وشردت الملايين.

وبحسب رويترز فقد كان من المقرر أن تعقد فارك مؤتمرها العاشر والأخير كجماعة مسلحة في الفترة ما بين 13 و19 سبتمبر، بهدف شرح محتويات اتفاق السلام لمئات من قادة الحركة المتمردة.

ولم يكشف البيان عن المزيد من التفاصيل أو يحدد موعدًا لاحقًا لعقد المؤتمر.

ومن المقرر أن يصوت الكولومبيون على الاتفاق في استفتاء يجرى في الثاني من أكتوبر.