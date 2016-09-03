ضبط تشكيل عصابى تخصص الإتجار في الهيروين بالشرقية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق، حيث ضبط بحوزتهم 170 جرام هيروين، قبل ترويجها .

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، برئاسة أحمد ياسين مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد قيام كل من الرائد محمد غنيمى والرائد أحمد حبشى، بمكتب مكافحة مخدرات الزقازيق، برئاسة العقيد مجدى سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية من ضبط كل من “عصام.ع”، و” عصام .س”، و” كريم. ع “، و”هانى. ت” زعيم التشكيل لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة “الهيروين”، وجميعهم مقيمين قرية هرية رزنة، وضبط بحوزتهم 170 جرام هيرونى ومبلغ مالى وهواتف محمولة.

تبين أن زعيم التشكيل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.