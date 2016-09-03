أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط تشكيل عصابى تخصص الإتجار في الهيروين بالشرقية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى تخصص الإتجار في الهيروين بالشرقية ضبط تشكيل عصابى تخصص الإتجار في الهيروين بالشرقية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق، حيث ضبط بحوزتهم 170 جرام هيروين، قبل ترويجها .

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، برئاسة أحمد ياسين مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد قيام كل من الرائد محمد غنيمى والرائد أحمد حبشى، بمكتب مكافحة مخدرات الزقازيق، برئاسة العقيد مجدى سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية من ضبط كل من “عصام.ع”، و” عصام .س”، و” كريم. ع “، و”هانى. ت” زعيم التشكيل لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة “الهيروين”، وجميعهم مقيمين قرية هرية رزنة، وضبط بحوزتهم 170 جرام هيرونى ومبلغ مالى وهواتف محمولة.

تبين أن زعيم التشكيل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا