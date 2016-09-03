الزمالك يُعلن: انتهى سوق الانتقالات لنا.. وفي طريقتنا للتجديد لباسم والشناوي

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي قفل سوق الانتقالات الحالي بالنسبة للفريق "ليتم ترك المقعد المتبقي ليناير المقبل".

تعاقد الزمالك مع 13 صفقة جديدة في صيف 2016 استعدادا لانطلاق موسم 2016-2017 بالإضافة لاستعادة ثنائي عاد من الإعارة.. ليصبح إجمالي الوجوه الجديدة على القائمة البيضاء 15 لاعبا. (طالع أيضا - إنفوجرافيك في الجول.. كل صفقات الزمالك)

ووجه حازم إمام سؤالا إلى أحمد مرتضى (هل انتهت التعاقدات بالنسبة للزمالك خلال السوق الحالي؟) ليُجيب قائلا: "نعم. انتهى السوق وسنترك المقعد ليناير المقبل".

وأضاف خلال ظهوره مع قناة الحياة 2 "لن نضم حمودي والقائمة ستضم 29 لاعبا ليناير المقبل".

باسم والشناوي

وتطرق أحمد مرتضى ليكشف اقتراب النادي من تمديد عقب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وباسم مرسي مهاجم الفريق.

وقال أحمد مرتضى: "نحن في طريقنا لتمديد عقد الشناوي والذي يتبقى له سنتين".

وواصل "نفس الحال بالنسبة لباسم مرسي. في طريقنا لتمديد العقد أيضا. وكذلك مع عبد الرحيم "جنش" ومعروف يوسف".

مصير مؤمن سليمان؟

"كنا نبحث منذ مدة عن مدرب مثل مؤمن سليمان".. هكذا عقب أحمد مرتضى عن قرار استمرار مؤمن سليمان.

وأوضح "شخصية محترمة ونحن في كسب ثقة الجماهير ولاعبي الفريق. وهذا أهم شيء".

وواصل "مؤمن يحاول الاجتهاد دائما ولا يتوقف عند تحقيق ما يريد فيسعى دائما للتطور وتحقيق أهداف أخرى".

وهل سيرحل مؤمن سليمان في حالة خسارة دوري الأبطال؟ يُجيب عضو مجلس إدارة الزمالك: "أعتقد أن مؤمن سليمان سيستمر مع الزمالك".

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