أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يُعلن: انتهى سوق الانتقالات لنا.. وفي طريقتنا للتجديد لباسم والشناوي

Google+ Print
الزمالك يُعلن: انتهى سوق الانتقالات لنا.. وفي طريقتنا للتجديد لباسم والشناوي الزمالك يُعلن: انتهى سوق الانتقالات لنا.. وفي طريقتنا للتجديد لباسم والشناوي

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي قفل سوق الانتقالات الحالي بالنسبة للفريق "ليتم ترك المقعد المتبقي ليناير المقبل".

تعاقد الزمالك مع 13 صفقة جديدة في صيف 2016 استعدادا لانطلاق موسم 2016-2017 بالإضافة لاستعادة ثنائي عاد من الإعارة.. ليصبح إجمالي الوجوه الجديدة على القائمة البيضاء 15 لاعبا. (طالع أيضا - إنفوجرافيك في الجول.. كل صفقات الزمالك)

ووجه حازم إمام سؤالا إلى أحمد مرتضى (هل انتهت التعاقدات بالنسبة للزمالك خلال السوق الحالي؟) ليُجيب قائلا: "نعم. انتهى السوق وسنترك المقعد ليناير المقبل".

وأضاف خلال ظهوره مع قناة الحياة 2 "لن نضم حمودي والقائمة ستضم 29 لاعبا ليناير المقبل".

باسم والشناوي

وتطرق أحمد مرتضى ليكشف اقتراب النادي من تمديد عقب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وباسم مرسي مهاجم الفريق.

وقال أحمد مرتضى: "نحن في طريقنا لتمديد عقد الشناوي والذي يتبقى له سنتين".

وواصل "نفس الحال بالنسبة لباسم مرسي. في طريقنا لتمديد العقد أيضا. وكذلك مع عبد الرحيم "جنش" ومعروف يوسف".

مصير مؤمن سليمان؟

"كنا نبحث منذ مدة عن مدرب مثل مؤمن سليمان".. هكذا عقب أحمد مرتضى عن قرار استمرار مؤمن سليمان.

وأوضح "شخصية محترمة ونحن في كسب ثقة الجماهير ولاعبي الفريق. وهذا أهم شيء".

وواصل "مؤمن يحاول الاجتهاد دائما ولا يتوقف عند تحقيق ما يريد فيسعى دائما للتطور وتحقيق أهداف أخرى".

وهل سيرحل مؤمن سليمان في حالة خسارة دوري الأبطال؟ يُجيب عضو مجلس إدارة الزمالك: "أعتقد أن مؤمن سليمان سيستمر مع الزمالك".

طالع أيضا

بالصور - كيف يصبح تشكيل الأهلي في حالة ضم حمودي

مران المنتخب - تجدد إصابة علي جبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات