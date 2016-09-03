غدا.. قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة ينظر تجديد حبس محمود السقا

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس محمود السقا، غدا السبت، فى الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 15 يوما بالجلسة الماضية، فى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون.

يذكر أنه تم إخلاء سبيل الصحفى عمرو بدر بكفالة 5 الاف جنيه فى القضية ذاتها، بعد قبول الاستئناف الذى قدمه على قرار تجديد حبسه 15 يوما