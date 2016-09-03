أخبار عاجلة

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اتفاق «إيطالي – ليبي» بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

Google+ Print
اتفاق «إيطالي – ليبي» بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية اتفاق «إيطالي – ليبي» بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية – أرشيفية

أعلنت الإيطالية عن إبرام اتفاقية مع ليبيا من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف بيان للحكومة الإيطالية نشرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية اليوم الجمعة، أن “حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة الإيطالية في إطار التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الزيادة الأخيرة في تدفقات المهاجرين إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص اتفقنا اليوم على تدابير عاجلة لخفض خطر وقوع مآس إنسانية جديدة”.

وذكر البيان أنه “تم في هذا الصدد، تقييم سلسلة من المبادرات المختلفة التي سيتم تنفيذها من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات وغرفة العمليات المشتركة، لمراقبة فعالة لهذه الظاهرة بغية الحد منها”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل