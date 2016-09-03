اتفاق «إيطالي – ليبي» بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الإيطالية عن إبرام اتفاقية مع ليبيا من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف بيان للحكومة الإيطالية نشرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية اليوم الجمعة، أن “حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة الإيطالية في إطار التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الزيادة الأخيرة في تدفقات المهاجرين إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص اتفقنا اليوم على تدابير عاجلة لخفض خطر وقوع مآس إنسانية جديدة”.

وذكر البيان أنه “تم في هذا الصدد، تقييم سلسلة من المبادرات المختلفة التي سيتم تنفيذها من خلال إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات وغرفة العمليات المشتركة، لمراقبة فعالة لهذه الظاهرة بغية الحد منها”.

أ ش أ