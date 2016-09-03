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البرلمان الإسباني يرفض منح الثقة للقائم بأعمال رئيس الوزراء

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البرلمان الإسباني يرفض منح الثقة للقائم بأعمال رئيس الوزراء البرلمان الإسباني يرفض منح الثقة للقائم بأعمال رئيس الوزراء

البرلمان الإسباني

رفض البرلمان الإسباني، اليوم الجمعة، محاولة القائم بأعمال رئيس الوزراء ماريانو راخوي الثانية نيل ثقته لتشكيل حكومة، ما يضع البلاد على أعتاب ثالث انتخابات فى غضون عام واحد.

واجتمع أعضاء البرلمان الإسباني من أجل جولة تصويت ثانية في وقت سابق، لتحديد ما إذا كان سيتم اختيار القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لولاية ثانية وتشكيل حكومة جديدة.

وتواجه إسبانيا حالة من الشلل السياسي منذ أكثر من 8 أشهر بعد أن تركت الانتخابات البرلمانية في 20 ديسمبر، و26 يونيو، الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى في البلاد في خلاف بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

وحظي حزب الشعب بأكبر نسبة تأييد في الانتخابات لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة لكي يحكم بمفرده.

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