أخبار عاجلة

مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
فيديو| الإبراشي: أهالي «شهداء طنطا» حولوا الجنازة لـ«فرح» -
فيديو| شقيق المتهم في «تفجير المرقسية»: «كلمنا أول إمبارح من سوريا» -
«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها -
عضو «تشريعية البرلمان»: انتظر حكم «الدستورية» للفصل في «تيران وصنافير» -
بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة -
مصادرة «البوابة» لليوم الثاني.. وعبد الرحيم علي: «لم نخطئ وهناك تقصير» -
«عبد البديع»: القضاء المانع الوحيد من استغلال الرئيس حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط عدد من بقاليين التموين لتلاعبهم بأسعار السلع ببني سويف ‎

Google+ Print
ضبط عدد من بقاليين التموين لتلاعبهم بأسعار السلع ببني سويف ‎ ضبط عدد من بقاليين التموين لتلاعبهم بأسعار السلع ببني سويف ‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

تمكنت مباحث ببني سويف، اليوم الجمعة، خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط عدد من بقالين التموين يتلاعون في السلع وبيعها بأسعار أزيد من المقررة .

وضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعدد من معاونية ، أحمد مصطفي، بدال تمويني ببندر بني سويف، لقيامه ببيع السلع التموينية بأسعار أزيد من المقررة ، وتحرر محضر بالواقعة  ضد سمير عطية، بدال تمويني ببندر المحافظة لقيامة ببيع السلع المقررة بأزيد من الأسعار الرسمية.

تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 14272 – جنح قسم بني سويف وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017