ضبط عدد من بقاليين التموين لتلاعبهم بأسعار السلع ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

تمكنت مباحث التموين ببني سويف، اليوم الجمعة، خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط عدد من بقالين التموين يتلاعون في أسعار السلع وبيعها بأسعار أزيد من المقررة .

وضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعدد من معاونية ، أحمد مصطفي، بدال تمويني ببندر بني سويف، لقيامه ببيع السلع التموينية بأسعار أزيد من المقررة ، وتحرر محضر بالواقعة ضد سمير عطية، بدال تمويني ببندر المحافظة لقيامة ببيع السلع المقررة بأزيد من الأسعار الرسمية.

تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 14272 – جنح قسم بني سويف وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.