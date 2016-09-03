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انطلاق أول رحلة «شارتر» روسية إلى مدينة أنطاليا التركية

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انطلاق أول رحلة «شارتر» روسية إلى مدينة أنطاليا التركية انطلاق أول رحلة «شارتر» روسية إلى مدينة أنطاليا التركية

أرشيفية

انطلقت أول رحلة جوية روسية «شارتر» من روسيا إلى مدينة أنطاليا، اليوم الجمعة، للمرة الأولى بعد استئناف هذا النوع من الرحلات بين البلدين.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أنه بعد 9 أشهر من حظر روسيا لرحلات «شارتر» بين موسكو وأنقرة، انطلقت أول رحلة جوية تابعة لشركة «رويال فلايت» بطائرة من طراز «بوينج 767» تقل نحو 300 سائح.

وأضافت القناة أنه سينطلق غدًا السبت رحلة جديدة من موسكو إلى أنطاليا على الخطوط الجوية «أزور إير»، ومن ثم رحلة أخرى تابعة لشركة «نورد ويند وفلاي».

يذكر أنه منذ نهاية نوفمبر 2015 حظرت روسيا الرحلات الجوية مع تركيا على خلفية إسقاط أنقرة لقاذفة روسية «سو24» فوق سوريا ومقتل قائدها، إلا أن تنفيذ الجانب التركي لثلاث شروط وضعتها موسكو منها اعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الحادثة، أدى إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

أ ش أ

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