تقرير في الجول – ماذا يفقد مانشستر سيتي في غياب أجويرو.. ومن يعوضه

من يقود هجوم مانشستر سيتي في غياب أجويرو.. إيهيناتشو أم نوليتو؟ أم يلعب الفريق دون مهاجم صريح.

مانشستر سيتي يفقد نجمه الأبرز سيرجيو أجويرو في المباريات الثلاثة المقبلة بسبب الإيقاف الذي تعرض له من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ويغيب أجويرو عن مانشستر سيتي في مباراة دربي مدينة مانشستر أمام جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة لمباراة بورنموث في الدوري وسوانزي في الكأس.

ولا تضم قائمة مانشستر سيتي في مركز المهاجم الصريح هذا الموسم سوى أجويرو والشاب النيجيري كليشي إيهيناتشو، وذلك بعد رحيل الإيفواري ويلفريد بوني لصفوف ستوك سيتي.

ماذا يفقد مانشستر سيتي في غياب أجويرو

أجويرو قوة هجومية كبيرة لفريقه وأحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الماضية وهو أبرز هداف لمانشستر سيتي في السنوات الأخيرة.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي لعب أجويرو مع مانشستر سيتي 5 مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 6 من أصل 15 هدفا لفريقه بنسبة 40% من الأهداف.

من يعوض غياب أجويرو

بالنظر لطريقة اللعب التي يتبعها جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نجد أنه من الممكن أن يلعب بطريقة لا يوجد بها مهاجم صريح، ويدفع بالثلاثي خيسوس نافاس ورحيم سترلينج ومانويل نوليتو أمام ثلاثي الوسط كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وفيرناندينيو.

الخيار الثاني أمام جوارديولا هو الاعتماد على المهاجم النيجيري الشاب كليشي إيهيناتشو ليلعب أساسي بدلا من أجويرو وهنا سيكون تشكيل مانشستر سيتي كالآتي.

أما الحل الثالث هو أن يلعب نوليتو مهاجم أساسي بدلا من أجويرو وبالتالي يتحول رحيم سترلينج للمشاركة في مركز الجناح الأيسر حتى يلعب نافاس في الجناح الأيمن.